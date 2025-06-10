Автоэксперт Хайцеэр поддержал увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей

Депутаты Государственной думы предложили увеличить штрафы за нарушения правил перевозки детей в авто. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с Национальной Службой Новостей поддержал инициативу, назвав ее абсолютно логичной.

Для водителей сумма вырастет с трех до пяти тысяч рублей, должностные лица заплатят вдвое больше прежнего штрафа, для юридических лиц сумма взыскания увеличится вдвое.

«Пока мы будем покупать неправильные кресла, продавать заглушки для ремней безопасности, такая вакханалия будет продолжаться. Увеличение штрафов логично: мы живем в развитой стране, где за жизнь каждого человека борются, а тем более за детей», — подчеркнул Хайцеэр.

Специалист добавил, что помимо увеличения штрафов, нужно также следить за производителями автокресел. Изделия необходимо сертифицировать, чтобы избежать подделок и некачественных товаров.