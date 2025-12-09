Автоэксперт Хайцеэр отметил, что короткие поездки по 15 минут ускоряют износ аккумулятора

Автомобильный аккумулятор может быстро выйти из строя по нескольким причинам. Одна из главных — глубокий разряд батареи. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По словам специалиста, к основным причинам выхода аккумулятора из строя относятся частые глубокие разряды. Уровень заряда падает ниже допустимого предела, обычно до 20% от номинальной емкости. Это приводит к повреждению пластин и электролита, особенно опасно для свинцово-кислотных батарей. Также опасна утечка тока в электрической цепи автомобиля. Например, при плохом контакте клемм. На работу аккумулятора негативно влияет потребление большого количества энергии и короткие поездки до 15 минут. В последнем случае батарея не успевает подзарядиться и работает на износ, написал Life.ru.

Ресурс любого автомобильного аккумулятора имеет предел. По истечении пяти–шести лет использования вероятность внезапной поломки батареи существенно увеличивается. При обнаружении первичных признаков неполадок рекомендуется измерить напряжение аккумулятора (в норме составляет 12,6 В при заглушенном двигателе) и, если необходимо, произвести заблаговременную замену аккумуляторной батареи, подчеркнул Хайцеэр.