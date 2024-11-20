Автоэксперт Хайцеэр назвал нецелесообразным создание национальной автомобильной платформы

В ближайшие три года из бюджета России выделят 87,8 миллиарда рублей на создание национальной автомобильной платформы. Однако этих денег не достаточно на разработку проекта, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире Общественной Службы Новостей.