Автоэксперт Хайцеэр назвал ненужной меру с ограничением срока эксплуатации машин

Он назвал идею ненужной и задался вопросом, собираются ли инициаторы закона компенсировать владельцам старых автомобилей затраты на покупку новых транспортных средств.

«Что такое автомобиль старше 30 лет? Если у нас есть ученые, которые на 100% скажут, что такая-то марка стали такого-то года выпуска не способна нести больше определенной нагрузки и изнашивается за три десятилетия настолько, что нельзя эксплуатировать его, то я умываю руки», — высказался эксперт.

По его словам, в реальности такого заключения не существует. Вместо установления искусственных временных рамок необходимо восстановить обязательное прохождение технического осмотра, считает Хайцеэр.