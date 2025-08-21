Автоэксперт Хайцеэр напомнил про обновленный перечень противопоказаний для вождения

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр сообщил, что с сентября могут аннулировать права водителей с дальтонизмом из-за нового перечня заболеваний. В беседе со «Звездой» он уточнил, что при такой ситуации можно пройти дополнительное обследование и восстановить права, если врачи допустят ошибку.

Эксперт сказал: «Если всплывает заболевание, которое не дает возможности управлять транспортным средством, вернее, ведет к запрету управления транспортным средством, то действие прав приостанавливается. Затем, если это необходимо, проводится в течение трех месяцев дополнительное исследование. Если человек не приходит на это дополнительное исследование, права автоматически аннулируются. Если он приходит на это исследование, там выявляется какая-то ошибка или еще что-то, права восстанавливаются».

Если заболевание поддается лечению, права в будущем также можно будет вернуть, отметил Ян Хайцеэр.

Обновленный перечень противопоказаний для вождения вступит в силу с 1 сентября. Он закреплен постановлением правительства РФ от апреля и содержит новые наименования психических расстройств и болезней глаз.