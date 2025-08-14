Автоэксперт и руководитель движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк выразил обеспокоенность состоянием медицинского и технического контроля среди российских водителей такси. Об этом сообщило ИА НСН .

По мнению специалиста, несмотря на существующие нормы закона, предусматривающие обязательное прохождение медосмотра и проверки автомобиля перед каждым выездом, большинство перевозчиков фактически пренебрегают этими требованиями.

«По факту в большинстве компаний, дай бог, если проводится медицинский осмотр перед тем, как выпустить водителей на линию. Большая часть — это фикция», — высказался Грэк.

На взгляд эксперта, подтверждение осмотров с помощью видеокамер, предложенное депутатами, вызывает сомнения в эффективности, поскольку может привести к новым коррупционным схемам.