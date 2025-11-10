Автоэксперт Гайдукевич рассказал, что отказ от расширенной гарантии поможет сэкономить на зимних шинах
Автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич рассказал NEWS.ru, как можно сэкономить при покупке зимних шин. Он предложил обратить внимание на приобретение шин без расширенной гарантии от производителя на маркетплейсах. Это может позволить сэкономить несколько тысяч рублей.
«Например, я недавно покупал зимние шины. С расширенной гарантией они стоили 60 тысяч за комплект. Без гарантии — 50 тысяч. То есть я сэкономил 10 тысяч», — поделился Гайдукевич.
По словам эксперта, некоторые магазины предлагают шины на 10-20 % дешевле без так называемой «расширенной гарантии». Такая гарантия позволяет бесплатно отремонтировать покрышку даже при обычном проколе. Однако, отказавшись от нее, можно значительно сэкономить.