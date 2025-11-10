Автоэксперт Гайдукевич рассказал, что отказ от расширенной гарантии поможет сэкономить на зимних шинах

Автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич рассказал NEWS.ru , как можно сэкономить при покупке зимних шин. Он предложил обратить внимание на приобретение шин без расширенной гарантии от производителя на маркетплейсах. Это может позволить сэкономить несколько тысяч рублей.

«Например, я недавно покупал зимние шины. С расширенной гарантией они стоили 60 тысяч за комплект. Без гарантии — 50 тысяч. То есть я сэкономил 10 тысяч», — поделился Гайдукевич.

По словам эксперта, некоторые магазины предлагают шины на 10-20 % дешевле без так называемой «расширенной гарантии». Такая гарантия позволяет бесплатно отремонтировать покрышку даже при обычном проколе. Однако, отказавшись от нее, можно значительно сэкономить.