Автоэксперт Евпряков объяснил, что уборка снега щетками и скребками может привести к микроповреждениям кузова

Привычная уборка снега жесткими щетками и скребками приводит к микроповреждениям кузова автомобиля и уличных покрытий. Об этом радио Sputnik сообщил руководитель отдела обучения российского представительства компании Greenworks Сергей Евпряков.

По словам специалиста, механическая очистка оставляет царапины на лакокрасочном покрытии машин, а также стирает декоративный слой с тротуарной плитки. На деревянных настилах и террасах повреждения открывают доступ влаге, провоцируя гниение. Кроме того, щетками легко повредить пластиковые детали, датчики и фонари.

Чтобы избежать контакта с поверхностями, эксперт рекомендовал убирать свежий и рыхлый снег садовыми воздуходувками. Направленный поток воздуха позволяет бесконтактно очищать кузов, крыльцо и дорожки без риска оставить царапины. Евпряков отметил, что для работы на морозе удобнее всего использовать аккумуляторные модели.