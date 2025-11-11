Автоэксперт Егоров заявил, что смешивание бензина со спиртом негативно повлияет на моторы

Автоэксперт Максим Егоров в беседе с РИАМО выразил опасения относительно планов добавления в бензин марки АИ-92 до 10% этанола.

По мнению специалиста, автомобили, оснащенные стандартными бензобаками, могут столкнуться с проблемами эксплуатации такого топлива, отметило радио Sputnik.

Депутаты Государственной думы рассматривают поправки, предусматривающие снижение акциза на спиртосодержащие компоненты топлива. Однако эксперт считает, что подобные изменения негативно скажутся на долговечности двигателей и общей надежности транспортных средств.