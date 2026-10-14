Автоэксперт Егоров напомнил, как вызвать машину такси по телефону

Заказать такси можно не только через приложения, но и по мобильной связи, а уведомления получать по СМС от оператора. Об этом РИАМО рассказал автоэксперт Максим Егоров.

Как пишет KP.RU, из-за приостановки работы дата-центра накануне в нескольких приложениях такси произошли сбои, из-за чего пользователи в социальных сетях жаловались на проблемы с вызовом машины, в частности из аэропортов. Эксперт Егоров отметил, что люди привыкли заказывать транспорт по геолокации и стали забывать базовые способы, включая вызов по телефону. Он напомнил, что такой метод до сих пор работает, и призвал вспомнить адреса назначения, так как мобильная связь и СМС остаются доступными, в отличие от небезопасной поимки машины рукой.

Ранее в конце сентября в Москве запретили таксистов-нелегалов в аэропортах и на вокзалах, однако сумму штрафа пока не определили.