Автоэксперт Едрышов отметил, что закон о локализации такси не окажет сильного влияния на рынок авто

Закон о локализации такси затронет только автомобили, зарегистрированные после его вступления в силу. Об этом сообщил руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Едрышов считает, что закон не окажет сильного влияния на рынок автомобилей. По его словам, положения, вступающие в силу с 1 марта 2026 года, не затронут автомобили, уже находящиеся в реестре легковых такси.

«То, что включено было до 1 марта, то будет эксплуатироваться до последнего», — отметил он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на представителей отрасли сообщила, что компании такси готовятся к массовой продаже подержанных иностранных машин. Их доля в парках перевозчиков превышает 80%. Однако руководитель общественного центра «Автомобилист» полагает, что такие автомобили не очень охотно покупают на рынке из-за суровых условий эксплуатации в такси.