Автоэксперт Демин рассказал, что для езды по российским дорогам лучше выбирать кованые колесные диски

Для езды по российским дорогам лучше всего подойдут кованые колесные диски. Об этом изданию NEWS.ru сообщил автоэксперт Леонид Демин.

В отличие от литых, эти диски обладают большей устойчивостью к деформациям и имеют меньший вес.

«Этот параметр влияет на так называемые неподрессоренные массы автомобиля, снижение которых уменьшает расход топлива и улучшает динамические характеристики авто», — пояснил Демин.

Диски российских производителей проходят контроль качества жестче ГОСТа и будут служить долгие годы, добавил эксперт.

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