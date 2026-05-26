Автоэксперт Чмелев предупредил, что неправильная заправка автомобильного кондиционера может обернуться дорогим ремонтом

Неправильная заправка автомобильного кондиционера может привести к серьезным проблемам, таким как сокращение ресурса компрессора, ухудшение охлаждения салона и дорогостоящий ремонт. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель автосервиса Fit Service Валерий Чмелев.

Одной из самых распространенных ошибок является добавление фреона без удаления старого хладагента, воздуха и влаги. Для правильной заправки необходимо откачать остатки, провести вакуумирование и проверить герметичность. Влага в системе приводит к образованию кислот, которые разрушают алюминиевые трубки, испаритель и конденсатор. Это может вызвать шум и перегрев компрессора, а также риск коррозии и утечки фреона.

Еще одна ошибка — дозаправка по манометрам без контроля массы хладагента. Завод указывает точное количество в граммах, и профессиональный сервис должен заправлять по весам. Заправка «на глаз» может привести к значительной погрешности. При недоливе система хуже охлаждает, а компрессор работает на повышенных оборотах. Перелив хладагента еще опаснее: растет давление и нагрузка на компрессор, возможны утечки и срабатывание клапана.

Также многие водители считают, что кондиционер заправляют только фреоном. Однако в контуре циркулирует хладагент с растворенным компрессорным маслом, которое смазывает детали. Ошибка гаражной заправки — не добавить масло или залить лишнего. В первом случае компрессор работает на масляном голодании и быстро заклинивает, а во втором — лишнее масло занимает место фреона и мешает системе правильно распределять хладагент.