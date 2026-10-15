Автоэксперт Бундин рассказал, чем опасна «пенсионерская» манера вождения

Эксперт пояснил, что «пенсионерская» манера езды — это крайне медленное ускорение, плавные торможения и движение на низких скоростях. Если постоянно эксплуатировать двигатель только на низких оборотах, могут возникнуть технические проблемы. При низких оборотах температура в цилиндрах ниже, что мешает полному сгоранию топлива и масла. Кроме того, на высоких оборотах происходит самоочистка двигателя — выгорают отложения, а смазка лучше распределяется по системе. Без этого возможны проблемы, вплоть до прогорания клапанов. Бундин отметил, что ездить в таком режиме часто не нужно, но автомобилю периодически необходимо давать высокую нагрузку.

У спокойной езды есть и плюсы: тормозные колодки и диски служат дольше, а коробка передач не испытывает резких нагрузок, что снижает ее износ. В конечном итоге каждый водитель выбирает свою манеру езды, главное — чтобы она была безопасной и не мешала другим участникам движения.