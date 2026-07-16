Автоэксперт Белоусов заявил, что беспилотные фуры не смогут заменить дальнобойщиков в ближайшие годы

Беспилотные грузовики не смогут в ближайшие годы полностью заменить дальнобойщиков в России. Такой прогноз дал автоэксперт Михаил Белоусов в беседе с Lenta.ru .

Рынок грузоперевозок готовится к появлению автономных фур, однако замена водителей пока не предвидится. По словам эксперта, провести машину по хорошей трассе — это одно, а вести реальную рабочую перевозку — совсем другое, отметил KP.RU.

Белоусов добавил, что беспилотники не смогут выполнять многие ключевые задачи водителей. Дальнобойщики обязаны заезжать на погрузку, следить за креплением груза, оформлять бумаги и быстро решать неполадки в пути. Без человека справиться с этим комплексом обязанностей не получится.

Кроме того, специалист напомнил о суровых российских зимах. При сильном морозе техника может встать, и тогда водителю нужно самому менять колесо или вызывать механика.

Стоит отметить, что, по прогнозу Министерства транспорта РФ, к 2030 году на дорогах России будут курсировать более четырех тысяч беспилотных грузовиков.