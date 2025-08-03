Автоэксперт Балашов предупредил, что синтетическая одежда при заправке машины в жару может привести к пожару

Директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов в интервью «Российской газете» рассказал о рисках при заправке автомобиля в жаркую погоду.

Специалист отметил, что при температуре свыше +30 градусов бензин испаряется быстрее, создавая вокруг заливной горловины облако горючих паров. Эти пары могут воспламениться при контакте с горячими деталями машины. Повышает риск воспламенения при работе двигателя или включенном электрооборудовании во время заправки, привела слова автоэксперта Тульская Служба Новостей.

Опасность также представляет синтетическая одежда, так как статическое электричество может спровоцировать возгорание. Кроме того, курение в такой ситуации может привести к пожару, добавил Балашов.