Автоэксперт Балашов посоветовал не использовать АИ-92 для китайских машин

Заправка автомобилей с турбированными двигателями бензином марки АИ-92 нежелательна, даже несмотря на заявления некоторых китайских производителей о возможности использования этого топлива. Такое мнение выразил директор по сервису и запчастям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов в интервью « Российской газете ».

По словам эксперта, главная опасность заключается в повышенном риске детонации двигателя и увеличении нагрузок на мотор. Современные устройства с турбиной имеют высокую степень сжатия (обычно 9–11 единиц), а их производительность достигает уровня 190 лошадиных сил при объеме 1,5 литра.

Такие агрегаты требуют качественного высокооктанового бензина, и применение низкосортного топлива повышает вероятность возникновения детонационных процессов, приводящих к преждевременному износу деталей двигателя, добавили «Известия».