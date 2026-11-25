Рост продаж подержанных автомобилей в России связан с выходом на вторичный рынок трех- и пятилетних китайских машин. Об этом эксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас рассказал Общественной Службе Новостей .

По его словам, подошел срок плановой замены автомобилей из КНР, приобретенных несколько лет назад. Такие машины предпочтительнее десятилетних авто ушедших брендов: у них меньше владельцев, а дилерское обслуживание обеспечивает прозрачную историю.

Балабас посоветовал покупать транспорт напрямую у собственника и проверять мотор, коробку передач и тормоза во время тестового заезда. Специалист также предостерег от приобретения машин с вымытым двигателем: мойка скрывает подтеки жидкостей и чревата сбоями в электронике.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в октябре продажи авто с пробегом стали рекордными за 12 месяцев: на одну новую машину пришлось почти пять подержанных.