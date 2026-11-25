Автоэксперт Балабас призвал россиян покупать подержанные машины напрямую у собственника
Рост продаж подержанных автомобилей в России связан с выходом на вторичный рынок трех- и пятилетних китайских машин. Об этом эксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас рассказал Общественной Службе Новостей.
По его словам, подошел срок плановой замены автомобилей из КНР, приобретенных несколько лет назад. Такие машины предпочтительнее десятилетних авто ушедших брендов: у них меньше владельцев, а дилерское обслуживание обеспечивает прозрачную историю.
Балабас посоветовал покупать транспорт напрямую у собственника и проверять мотор, коробку передач и тормоза во время тестового заезда. Специалист также предостерег от приобретения машин с вымытым двигателем: мойка скрывает подтеки жидкостей и чревата сбоями в электронике.
По данным агентства «АВТОСТАТ», в октябре продажи авто с пробегом стали рекордными за 12 месяцев: на одну новую машину пришлось почти пять подержанных.