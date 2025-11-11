Автоэксперт Балабас предложил компактные воздуходувы как альтернативу щетке от снега
Автомобильные аксессуары постоянно совершенствуются, предлагая водителям новые возможности и удобство. Автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас рассказал Общественной Службе Новостей об интересных новинках.
Специалист предложил компактные воздуходувы как альтернативу щетке от снега.
«Можно выйти с утра к заснеженному автомобилю и с помощью такого устройства реально его продуть. Как минимум стекла и область дворников будут действительно чистыми», — отметил Балабас.
По его словам, стандартные 12-вольтовые устройства с коллекторными электродвигателями абсолютно неэффективны в работе. А модели, оснащенные бесщеточными двигателями, демонстрируют высокую производительность: легко справляются даже с толстым слоем свежевыпавшего снега и удаляют снег с легкой ледяной коркой.