Автоэксперт Баканов заявил, что в Россию будут привозить подержанные японские машины Suzuki Hustler и Honda Fit

На российском рынке подержанных автомобилей ожидается появление Suzuki Hustler и Honda Fit. Из Японии также будут привозить небольшие кроссоверы стоимостью от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказал News.ru автоэксперт Петр Баканов.
По мнению специалиста, эти машины могут стать неплохой альтернативой отечественной Lada Granta. Сейчас в нише бюджетных предложений практически нет других вариантов.
Японские марки популярны на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что автомобили подержанные, они будут выделяться за счет хорошего оснащения и автоматической коробки передач, резюмировал Баканов.
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