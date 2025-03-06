Автоэксперт Баканов: в средней полосе России резину можно менять после 12 апреля

Автоэксперт Петр Баканов посоветовал автовладельцам, проживающим в средней полосе России, начать задумываться о замене зимней резины на летнюю приблизительно после 12 апреля. Об этом сообщило РИАМО .

Исходя из опыта последних лет, отметил специалист, последние снегопады и заморозки обычно заканчиваются где-то к 10-му числу.

«Да, иногда на День космонавтики может неожиданно выпасть снег, но это, как правило, уже финальные осадки», — пояснил Баканов.

По его словам, майские заморозки хотя и возможны, но уже не оказывают значительного влияния на состояние дорог и сцепление шин с поверхностью. Важно помнить, что климатические условия в разных регионах страны существенно различаются, а это влияет на сроки смены резины, добавил «ФедералПресс».