Автоэксперт Баканов: при снегопаде стоит копировать стиль езды дальнобойщиков

Автоэксперт Петр Баканов в интервью RT поделился рекомендациями по безопасному вождению на летней резине во время снегопада и гололеда.
Специалист посоветовал в первую очередь пересмотреть стиль езды.
«Чем больше у вас будет дистанция до впереди едущего транспортного средства, тем лучше. <…> Минимальная безопасная дистанция — это три секунды. А если вы едете на летней резине, то лучше пять секунд», — пояснил эксперт.
Также Баканов рекомендовал всегда держать руль двумя руками и использовать торможение двигателем. По словам специалиста, в подобных погодных условиях стоит ориентироваться на стиль вождения дальнобойщиков, которые следуют по трассе с постоянной скоростью без спешки.
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