Автоэксперт Баканов: при снегопаде стоит копировать стиль езды дальнобойщиков

Автоэксперт Петр Баканов в интервью RT поделился рекомендациями по безопасному вождению на летней резине во время снегопада и гололеда.

Специалист посоветовал в первую очередь пересмотреть стиль езды.

«Чем больше у вас будет дистанция до впереди едущего транспортного средства, тем лучше. <…> Минимальная безопасная дистанция — это три секунды. А если вы едете на летней резине, то лучше пять секунд», — пояснил эксперт.

Также Баканов рекомендовал всегда держать руль двумя руками и использовать торможение двигателем. По словам специалиста, в подобных погодных условиях стоит ориентироваться на стиль вождения дальнобойщиков, которые следуют по трассе с постоянной скоростью без спешки.