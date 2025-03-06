Автоэксперт Баканов посоветовал весной проверить систему охлаждения машины
Не существует понятия «весенняя подготовка машины», однако есть несколько деталей, требующих особого внимания. Какие части автомобиля нужно осмотреть после зимы, рассказал автоэксперт Петр Баканов в беседе с РИАМО.
Как отметил специалист, первое — это мойка машины. Нужно смыть с кузова грязь и реагенты, но делать это стоит, когда уже установилась плюсовая температура, а дороги подсохли.
Второе — смена резины. Пока об этом рано думать, но при стабильной температуре выше +4 градусов можно менять зимние шины на летние.
Третий пункт — система охлаждения. Ее нужно подготовить, особенно важно это для машин с пробегом. Если давно не чистили радиатор со снятием, то лучше этим заняться, приводит слова Баканова газета «Петербургский дневник».
Четвертое — заправка и диагностика системы кондиционирования. Следует проверить давление, уровень хладагента и газомасляной смеси. При заправке фреоном добавляется масло для смазки компрессора.
По мнению автоэксперта, это основные вещи, которые нужно сделать весной. Остальное больше привязано к плановому техобслуживанию.