Автоэксперт Баканов посоветовал уделить внимание системе охлаждения при подготовке машины к аномальной жаре

По данным Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет превышать норму на 7–9 градусов, а днем воздух может прогреваться до +32 градусов. Автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Авторадио» рассказал, на что водителям стоит обратить внимание при подготовке автомобиля к жаркой погоде.

«Конечно же, в первую очередь нужно уделить внимание системе охлаждения, потому что на нее ложится большая нагрузка», —отметил специалист.

Важно проверить состояние системы кондиционирования, особенно в старых автомобилях, так как со временем хладагент может испаряться, а количество смазки изменяться. Также может потребоваться промывка радиатора.

Аномальная жара ожидается не только в Москве и области, но и в ряде регионов Центральной России, включая Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую и Ивановскую области.