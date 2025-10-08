Автоэксперт Баканов напомнил водителям о необходимости в туман измерять расстояние в секундах, а не на глаз

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» подчеркнул важность правильного измерения расстояния при вождении в туман. Он отметил, что из-за тумана объекты кажутся дальше, чем они есть на самом деле.

Специалист посоветовал в условиях тумана соблюдать предельную внимательность на дороге. Также стоит измерять расстояние не на глаз, а в секундах. Кроме того, необходимо держать в запасе пять секунд для безопасного вождения, потому что в условиях непогоды торможение занимает больше времени, подчеркнул Баканов.

«Всегда нужно быть начеку, потому что объект может появиться у вас в самый последний момент», — добавил автоэксперт.