Автоэксперт Бахарев посоветовал оценивать вживую состояние подержанной зимней резины перед покупкой

Рост цен на шины на 30% подталкивает водителей к покупке бывших в употреблении моделей. Однако многие упускают из виду важные аспекты при выборе, рассказал автоэксперт Владимир Бахарев в интервью «Абзацу» .

«Первое и ключевое — выбор марки, модели и размерности. Выбирая шину, нужно понимать, какая у нее остаточная высота протектора. Фотографий в этом случае нередко бывает недостаточно — видеть и оценивать состояние нужно обязательно вживую», — подчеркнул специалист.

По его словам, на каждой шине есть отметка, указывающая на минимально допустимую высоту протектора. Срок эксплуатации также имеет значение: если шина старше трех лет, ее приобретение не рекомендуется из-за возможных внутренних повреждений.

Независимо от места покупки, существует риск столкнуться с подделками, поэтому следует запросить сертификаты соответствия и проверить маркировку на шинах, заключил Бахарев.