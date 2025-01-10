Автоэксперт Бахарев посоветовал не заводить машину при замерзании моторного масла

Зимой водители могут столкнуться с замерзанием моторного масла, из-за чего невозможно завести машину. О способах решения этой проблемы рассказал автоэксперт Павел Бахарев сайту «Мир 24» .

Специалист отметил, что замерзшее масло имеет желеобразную консистенцию, поэтому не стоит пытаться запускать двигатель, чтобы избежать повреждений. Вместо этого лучше воспользоваться такси или арендовать автомобиль.

Если времени достаточно, можно прогреть мотор специальным устройством или строительным феном. Важно избегать использования открытого огня, так как автомобильные жидкости легковоспламеняемы.

После размораживания масла его следует заменить на зимнее с низкой вязкостью. В крайнем случае, необходимо вызвать эвакуатор и отвезти транспорт в теплое место для обслуживания, подчеркнул Бахарев.