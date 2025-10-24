Автоэксперт Бахарев подчеркнул важность выбора подходящего моторного масла в зимний период

Старший технический эксперт компании Sintec Lubricants Павел Бахарев в беседе с «Российской газетой» подчеркнул важность выбора подходящего моторного масла для эксплуатации автомобиля в зимний период. Он указал, что густое масло затрудняет запуск двигателя и замедляет доставку смазки к движущимся компонентам, что приводит к быстрому износу деталей.

Бахарев рекомендовал выбирать моторные масла с вязкостью 5W или 0W, которые сохраняют текучесть при низких температурах. Масла с индексом 0W сохраняют свои свойства при морозах до минус 35 градусов Цельсия, а масла с индексом 5W — до минус 30 градусов, написали «Известия».

Эксперт также отметил, что важным фактором является содержание базовых масел IV группы, содержащих полиальфаолефины (ПАО), которые обеспечивают долговечность и прочность масла при экстремальных температурах.

Павел Бахарев предупредил о рисках использования контрафактных масел, которые могут замерзать уже при небольшом минусе. Он подчеркнул, что под контрафактной продукцией понимаются не только откровенные подделки, но и масла, предназначенные для теплых стран, чьи характеристики не соответствуют российским климатическим условиям.