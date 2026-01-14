Автоэксперт Бахарев подчеркнул, что электронные медсправки упростят процесс получения прав

Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с «Москвой 24» отметил, что переход на электронные медицинские справки позволит оперативно ограничить доступ к вождению для лиц с противопоказаниями. Это касается как новичков, так и водителей со стажем.

Ранее ГИБДД предложила нововведения для тех, кто получает водительские удостоверения. В частности, из перечня требований для доступа к экзамену исчезла обязанность будущего водителя предоставлять медсправку. Предполагается, что сведения о состоянии здоровья будут поступать в Госавтоинспекцию напрямую из реестра Минздрава.

«Переход с 1 марта 2027 года на электронные медицинские справки, передаваемые напрямую в реестр Минздрава, с одной стороны, упростит процедуру для кандидатов и сократит бюрократию», — указал эксперт.

Также ГИБДД предложила сократить срок действия успешно сданного теоретического экзамена с 6 месяцев до 60 дней. Бахарев объяснил это попыткой уменьшить «карусельную сдачу» и снизить нагрузку на инспекцию. Однако специалист отметил, что такой подход создает организационные сложности и может подтолкнуть некоторых граждан к нелегальным способам прохождения процедуры.