Автоэксперт Бахарев дал советы по вождению в гололед

С приходом холодов и первым снегом автомобиль может стать трудноуправляемым, если не следовать особым правилам вождения, подчеркнул автоэксперт Владимир Бахарев в интервью «Абзацу» .

Он отметил, что в такую погоду тормозной путь увеличивается, поэтому водителям следует увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей и внимательно следить за скоростью. Необходимо также своевременно заменить летние шины на зимние, поскольку это влияет на безопасность водителя и пассажиров, а не только на возможность получения штрафов.

«Держите дистанцию в полтора-два раза больше обычной, если едете в потоке. Скорость должна быть такой, чтобы вы могли безопасно остановиться», — рекомендует Бахарев. Он добавил, что важно помнить о скользкости не только на дороге, но и на тротуарах, и заранее снижать скорость при приближении к местам скопления людей.

Эксперт также обратил внимание на то, что в переходную погоду лед часто образуется в местах, где автомобили обычно тормозят, например, на пешеходных переходах и перекрестках. Поэтому начинать торможение нужно заранее и основное усилие прикладывать в начале процесса торможения.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что первый снег в Москве ожидается 13 ноября, а в середине месяца возможна гололедица.