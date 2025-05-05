Автоэксперт Ануфриев раскритиковал запрет на каршеринг для неопытных водителей

Автоэксперт Антон Ануфриев прокомментировал идею депутата Михаила Ветрова, который хочет запретить неопытным водителям брать в аренду автомобили. Об этом сообщил « Ридус ».

Парламентарий предложил поднять минимальный возраст для управления каршеринговыми авто до 20 лет и ввести требование о наличии не менее двух лет опыта вождения. Ануфриев заявил, что не видит смысла в ограничениях.

«Не имея возможности купить автомобиль, молодые водители часто пользуются каршеринговыми автомобилями для набора опыта. Можно ввести минимальный порог наличия опыта вождения, но это вряд ли как-то отразится на безопасности дорожного движения», — заявил эксперт.

По его словам, получив права, новичок формально дождется необходимого срока, а потом спокойно воспользуется услугами каршеринга.