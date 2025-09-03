Автоэксперт Ануфриев призвал регулировать работу коммерческих автошкол путем аккредитации

Автоэксперт Антон Ануфриев в беседе с «Ридусом» высказал свое мнение по поводу предложения вице-президента Гильдии автошкол России Павла Песцова о запрете частного и дистанционного обучения водителей в стране.

«Первое, чего мы хотим, это запретить коммерческим организациям реализацию программы профессионального обучения подготовки водителей. Они преследуют сугубо корыстные цели, а не стремятся научить. Второе — мы против дистанционного обучения. Оно не дает результат, который должен быть. Это некачественно влияет на навыки вождения», — заявил специалист.

По мнению Ануфриева, невозможно полностью запретить коммерческие автошколы, поскольку у государства нет собственных учебных заведений. Однако их деятельность можно регулировать, например, путем аккредитации.

«Будут аккредитованные школы, такие же частные, просто аккредитованы государством. Эту проблему я скорее рассматривал бы в ракурсе того, чтобы аккредитовались компании, которые действительно отвечают стандартам и дают качественное обучение, а не просто за деньги выдают бумажки», — сказал собеседник.

Что касается дистанционных курсов вождения, то эксперт признал, что они уступают традиционному обучению, однако теоретическая часть пакета может изучаться удаленно.