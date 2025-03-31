Автоэксперт Абрамейцев предостерег водителей от самостоятельной замены резины

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев в интервью «Российской газете» перечислил три грубые ошибки, которые можно допустить при смене зимней резины на летнюю.

Первой из них специалист назвал слишком раннюю «переобувку». Весной погода переменчива: по ночам столбики термометров могут показывать околонулевые значения, и сцепление с дорогой окажется слабым. Кроме того, на асфальте еще остаются реагенты, на которых автомобиль на летних шинах рискует «поскользнуться».

Вторая ошибка — самостоятельная замена резины, отметил автоэксперт. Даже если летние шины хранятся вместе с дисками, лучше доверить эту работу профессионалам в мастерской. Специалисты осмотрят шины на наличие повреждений, проведут балансировку колес, очистят ступицы от ржавчины и выполнят другие необходимые процедуры, сообщили «Известия».

Третья ошибка — использование изношенных шин. Старая резина может стать причиной аквапланирования — эффекта, когда автомобиль теряет сцепление с мокрой дорогой. Чем сильнее изношены шины, тем выше риск аквапланирования, особенно на высокой скорости. Поэтому эксперт посоветовал менять резину, не дожидаясь, пока протектор сотрется до 1,6 миллиметров, допустимых законом.

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