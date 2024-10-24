Автодилер Каменский отметил повышение лояльности покупателей к китайским машинам

Покупатели стали более лояльно относиться к китайскому автопрому, несмотря на то, что доля этих моделей на рынке не превышает 10%. Об этом рассказал руководитель по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский в беседе с «Национальной службой новостей».
Он отметил, что сентябрь побил рекорды по продажам машин, вопреки росту цен до 250 тысяч рублей. Это связано с тем, что клиенты стараются купить автомобили из старой серии, которую ввезли в страну до 1 октября. На этом фоне оживление спроса ожидается и в текущем месяце, добавил специалист.
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