Автодилер Каменский отметил повышение лояльности покупателей к китайским машинам

Покупатели стали более лояльно относиться к китайскому автопрому, несмотря на то, что доля этих моделей на рынке не превышает 10%. Об этом рассказал руководитель по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский в беседе с «Национальной службой новостей» .

Он отметил, что сентябрь побил рекорды по продажам машин, вопреки росту цен до 250 тысяч рублей. Это связано с тем, что клиенты стараются купить автомобили из старой серии, которую ввезли в страну до 1 октября. На этом фоне оживление спроса ожидается и в текущем месяце, добавил специалист.