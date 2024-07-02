Автобиография британского тренера Фергюсона вошла в список самых популярных книг о футболе

В лидерах российского книжного рынка по футбольной тематике оказалась работа Дена Бланка под названием «IQ в футболе. Как играют умные футболисты». Об этом сообщил «Сноб» со ссылкой на данные сервиса «Литрес».

Аналитики отметили популярность футбольной литературы с начала текущего года, объяснив это проведением чемпионата Европы по футболу. Они изучили не только продажи, но и бесплатные загрузки, а также онлайн-чтение и аудиопрослушивание. На первом месте оказалась книга Бланка, в которой он простым языком делится мудростью стратегического мышления и принятия решений, способных повлиять на исход игры.

За ней следует автобиография выдающегося британского тренера Алекса Фергюсона в аудио и электронной форме соответственно.

Четвертую позицию занимает издание Гильема Балаге о Хосепе Гвардиоле, тренере «Барселоны», под названием «Пеп Гвардиола. На пике». Замыкает пятерку лидеров биография Криштиану Роналду от Луки Кайоли, названная «Криштиану Роналду. Одержимый совершенством».