На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД Тюмени задержали группу нелегалов. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru .

Инспекторы специализированного подразделения ДПС заметили подозрительный автомобиль марки Toyota. В результате досмотра выяснилось, что в машине находятся три гражданина соседнего государства.

При проверке документов стало ясно, что права водителя имеют явные признаки подделки. Мужчина сознался, что купил их за 40 тысяч рублей. Также стало известно, что все пассажиры нарушили правила временной регистрации на территории России. Их доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.