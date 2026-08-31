Авто Mail: водителей призвали не парковаться вторым рядом и заранее снижать скорость рядом со школами

Школьная зона требует от водителя не мастерства, а железной дисциплины. Дети появляются из-за припаркованных машин, велосипеды выезжают на дорогу, а автобусы внезапно останавливаются. Ответственность за безопасность здесь полностью лежит на автомобилисте. Чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать четыре главных правила. Они сообщил сайт Авто Mail .

Снижайте скорость заранее. Ограничение скорости — это не формальность, а лишние секунды для реакции и сокращенный тормозной путь. Не разгоняйтесь сразу после перехода и никогда не обгоняйте машину, остановившуюся перед «зеброй».

Не паркуйтесь вторым рядом. Это закрывает обзор другим водителям и вынуждает детей выходить на проезжую часть прямо под колеса. Высаживайте ребенка в разрешенном месте, даже если придется пройти несколько десятков метров пешком.

Уважайте велосипедистов и самокаты. Оставляйте безопасный боковой интервал при обгоне. Перед поворотами обязательно проверяйте зеркала и слепые зоны — электровелосипеды могут двигаться быстрее, чем кажется.

Пропускайте школьные автобусы. Остановившийся автобус — сигнал опасности. За ним всегда могут находиться дети. Не приближайтесь вплотную и ни в коем случае не обгоняйте его, пока пассажиры находятся у дороги.

Телефон должен быть вне поля зрения, а музыка — тише обычного. Водитель обязан слышать сигналы других машин и крики детей. Безопасность строится на простом принципе: ожидайте неожиданного.