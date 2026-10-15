Авто Mail: треть транспортных трат россиян пришлась на обслуживание авто

В третьем квартале 2026 года доля обслуживания автомобилей в пятерке «транспортных» трат россиян составила 29%. Об этом сообщили аналитики Банка Русский Стандарт в беседе с Авто Mail .

В эту категорию входят траты на АЗС, автозапчасти и аксессуары, оплата услуг станций техобслуживания и другие платежи, связанные с машиной.

Средняя сумма платежа за обслуживание авто в минувшем квартале выросла до 2 025 рублей с 1 900 рублей годом ранее. Мужчины тратили на автомобиль больше женщин — в среднем 2 197 рублей против 1 932 рублей.