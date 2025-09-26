Австралийские ученые нашли способ преодолеть ограничения принципа неопределенности Гейзенберга

Ученые из Сиднейского университета совершили прорыв в квантовой физике. Они нашли способ преодолеть ограничения принципа неопределенности Вернера Гейзенберга. Результаты работы опубликовали «Известия» со ссылкой на журнал Science Advances .

Принцип неопределенности, сформулированный Гейзенбергом в 1927 году, гласит: невозможно одновременно с абсолютной точностью измерить координату и скорость частицы. Ученые предложили измерять модульные наблюдаемые — величины, связанные с положением и импульсом, но не нарушающие принцип неопределенности.

В исследовании применялся квантовый метод с ионами. Ученым удалось одновременно точно измерить положение и скорость объекта, обойдя ограничения классической физики.

Результаты исследования важны для создания квантовых сенсоров, которые можно будет использовать в медицине, геофизике и сфере безопасности.