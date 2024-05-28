«Авито.Работа»: рост зарплат в июне может затронуть сегмент курьерской доставки

Работодатели повысят зарплаты целому ряду специалистов с 1 июня. Такие меры связаны с сезонной занятостью и активизацией определенных сфер, рассказал директор по продажам «Авито.Работы» Роман Губанов в беседе с Life.

По его словам, в перспективе лета можно отметить рост выплат в сегменте курьерской доставки. Только за последний месяц таким сотрудникам стали предлагать сумму на 13% больше, чем в марте.

Специалист также отметил, что умеренные темпы увеличения демонстрируют средние зарплаты в сферах производства, сырья и сельского хозяйства. То же самое касается строительства, логистики и транспорта.

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