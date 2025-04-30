«Авито»: женщины чаще ищут одежду размера M, мужчины — L

Платформа Avito провела исследование, выявляющее самые популярные размеры одежды и обуви среди пользователей. Результаты опубликовал «Проспект Мира».

Согласно данным за I квартал 2025 года, мужчины чаще всего ищут одежду размера L (такая категория составила 35% поисковых запросов) и обувь 42-го размера (25%). Женщины же преимущественно интересуются вещами размера M (28%), а также обувью 38-го размера (26%).

Выводы были получены благодаря использованию новой опции Avito — «Мой гардероб». Сервис позволяет пользователям запоминать свои параметры подбора одежды и обуви, избавляя от необходимости повторного ввода данных при каждом поиске.

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