Платформа Avito провела исследование, выявляющее самые популярные размеры одежды и обуви среди пользователей. Результаты опубликовал «Проспект Мира».
Согласно данным за I квартал 2025 года, мужчины чаще всего ищут одежду размера L (такая категория составила 35% поисковых запросов) и обувь 42-го размера (25%). Женщины же преимущественно интересуются вещами размера M (28%), а также обувью 38-го размера (26%).
Выводы были получены благодаря использованию новой опции Avito — «Мой гардероб». Сервис позволяет пользователям запоминать свои параметры подбора одежды и обуви, избавляя от необходимости повторного ввода данных при каждом поиске.
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