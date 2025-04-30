«Авито»: в апреле 2025 года услуги фотографов подорожали более чем в половину

Перед наступлением жаркого ивент-сезона спрос на профессиональных организаторов мероприятий стремительно взлетел, а специалисты по фотоуслугам заняли лидирующие позиции по уровню дохода в апреле 2025 года. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на сервис «Авито Работа».

По данным аналитиков, визуальный контент стал неотъемлемым компонентом продвижения любого крупного мероприятия в цифровом пространстве. Средняя ставка вознаграждения для фотографов увеличилась на 59%, достигнув показателя в 77 025 рублей в месяц.

Второе место по темпам роста заработка заняли организаторы мероприятий. Их среднемесячный доход повысился на 18%, достигнув 65 526 рублей. Данные специалисты отвечают за реализацию проекта, начиная с разработки концепции и заканчивая непосредственным проведением мероприятия.