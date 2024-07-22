«Авито Услуги»: жители ХМАО чаще используют технологию холодного тумана для борьбы с насекомыми

Аналитики сервиса «Авито Услуги» провели исследование и выяснили, какие способы борьбы с насекомыми предпочитают жители Ханты-Мансийского автономного округа. Результаты исследования опубликовало Ura.ru.

Так, одна из самых распространенных — технология холодного тумана. Данный вариант предполагает обработку помещений, где живут люди и животные. Метод эффективен в уничтожении тараканов, клопов, блох и муравьев.

Согласно данным экспертов, спрос на услуги по ликвидации вредителей вырос почти в 4,4 раза за год.

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