«Авито Услуги»: спрос на услуги грумеров летом вырос на 30%

В разгар лета россияне стали интересоваться услугами грумеров на 30% чаще, чем в прошлом мае. В целом за полгода спрос вырос в 2,6 раза, сообщили аналитики «Авито Услуг» в беседе с РИАМО.

Тщательный уход за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами помогает питомцам легче переносить летнюю жару. Также востребованным стало профессиональное вычесывание кошачьей шерсти, интерес россиян к такой услуге летом вырос на 39%.

Отмечается, что за последние полгода предложений от мастеров по грумингу стало больше на 35%.

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