«Авито Услуги»: спрос на налоговых консультантов увеличился на 14%

В 2025 году налоговые вычеты станут доступнее, однако усложнится процедура их получения. Согласно исследованию «Авито Услуг», спрос на налоговых консультантов вырос на 14%, средняя цена услуг — одна тысяча рублей. Особенно востребованы специалисты в Ставрополе (+400%), Омске (+240%) и Барнауле (+230%), сообщили «Известия» .

С 1 января 2025 года в России ввели новый вычет за выполнение нормативов ГТО, размер которого составляет 18 тысяч рублей. Дополнительно повысили вычеты на детей: на второго ребенка — с 1400 до 2800 рублей, на третьего и последующих — с 3000 до 6000 рублей.

Кроме того, социальные вычеты распространяются на оплату обучения, взносов по страхованию и благотворительные пожертвования.