«Авито Услуги»: спрос на handmade-изделия из керамики вырос в 2,5 раза

Россияне стали все чаще делать выбор в пользу подарков ручной работы. Так, спрос на керамические изделия увеличился в 2,5 раза, на услуги по лепке — вдвое. Об этом Национальной Службе Новостей сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».

По данным исследования, особой популярностью пользуются работы мастеров по керамике, кройке и шитью, а также лепке из глины. Среди оригинальных подарков — запись песни в студии, спрос на которую увеличился на 47%. В начале февраля количество объявлений от студий звукозаписи выросло более чем в 2,5 раза (+168%).