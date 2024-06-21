«Авито Услуги»: большинство россиян готовы тратить на бьюти-услуги до 4,5 тысячи

Большинство россиян, а именно 44%, готовы ежемесечно тратить на услуги красоты до 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на опрос «Авито Услуги».

Первая по популярности услуга — это маникюр и педикюр. Ее делают 63% опрошенных. На втором месте — окрашивание и стрижки.

Замыкают тройку лидеров услуги бровистов. Кроме того, в топ-5 вошли уходы за лицом и массажи.