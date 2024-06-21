«Авито Услуги»: большинство россиян готовы тратить на бьюти-услуги до 4,5 тысячи
Большинство россиян, а именно 44%, готовы ежемесечно тратить на услуги красоты до 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на опрос «Авито Услуги».
Первая по популярности услуга — это маникюр и педикюр. Ее делают 63% опрошенных. На втором месте — окрашивание и стрижки.
Замыкают тройку лидеров услуги бровистов. Кроме того, в топ-5 вошли уходы за лицом и массажи.
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