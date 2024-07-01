«Авито Услуги»: более половины опрошенных россиян занимаются спортом на улице в летний период

Более половины россиян (59%) уделяют время спорту на свежем воздухе в летний период. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Авито Услуги», сообщило РИАМО .

Самыми популярными видами физической активности стали ходьба (59%) и бег (38%). Кроме того, в список попали езда на велосипеде, плавание и фитнес.

Подавляющая часть респондентов (76%) заявили, что таким образом поддерживают свое здоровье. Среди других причин для занятий спортом на улице — борьба со стрессом и эстетическое удовольствие от красоты природы, добавил сайт «Аргументы и факты».