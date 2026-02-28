«Авито»: у 75% жителей Санкт-Петербурга есть домашние животные

Аналитики «Авито» провели исследование и выяснили, что у большинства жителей Северной столицы есть домашние питомцы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

По данным экспертов, 75% горожан содержат животных. Из них у 41% дома живет один питомец, а у 34% — несколько. Еще 6% опрошенных планируют завести животное в ближайшее время.

Кошки (79%) и собаки (41%) оказались наиболее популярными питомцами. Значительно реже встречаются птицы (8%), аквариумные рыбки (5%), грызуны (4%), черепахи (3%), кролики (2%) и хорьки (1%), добавил телеканал «Санкт-Петербург».