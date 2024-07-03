«Авито»: средняя ставка аренды в Москве упала с 80 до 75 тысяч рублей в месяц

Средняя стоимость аренды жилья в Москве снизилась с начала года с 80 тысяч до 75 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на данные сервиса «Авито».

Это объясняется тем, что объем предложений квартир для долгосрочной аренды увеличился на 28%, однако спрос остался на прежнем уровне. При этом спрос на съемные квартиры в Петербурге вырос на 5%, ставка поднялась с 34 тысяч до 37 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что наибольший рост стоимости арендного жилья с начала года наблюдается в Казани. Там цена увеличилась с 28 тысяч до 35 тысяч рублей.